Еще один матч лидера первенства пройдет на родном стадионе.

В следующее воскресенье, 21 февраля, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна будет принимать Динамо.

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Этот номинально гостевой для киевской команды матч по согласованию сторон было решено провести в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт "бело-синих". Начало игры запланировано на 19:30.

Напомним, Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, набрав 33 очка, у Десны на 10 пунктов меньше – черниговцы идут четвертыми.

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