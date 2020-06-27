Десна – Динамо: экс-хавбек "бело-синих" выделил главную проблему киевлян

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Василий Кардаш поделился ожиданиями от центральных матчей 28-го тура УПЛ.

"В 28-м туре отдельно стоит выделить два поединка – Шахтер – Заря и Десна – Динамо. Трудно сказать, в каком составе будут играть "горняки". Вроде и задачи в чемпионате выполнены, но расслабляться нельзя, впереди Лига Европы.

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Заря, в свою очередь, не теряет надежд догнать Динамо, для которого место ниже второго будет катастрофой. А Десне нежелательно проигрывать, чтобы остаться в числе претендентов на медали.

Думаю, тренеры и футболисты Динамо не до конца довольны своими действиями. "Бело-синим", по-моему, не хватает целостности в игре. Отрезок коллектив проводит хорошо, а потом не очень... Хотя результат киевлян пока позволяет им быть главным претендентом на второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов", – сказал Кардаш в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, киевляне после 27 туров в турнирной таблице чемпионата Украины занимают второе место, набрав 55 очков. Заря, которая дышит "бело-синим" в спину, отстает от Динамо на три пункта, Десна идет четвертой.

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