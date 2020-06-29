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Десна – Динамо: Грозный похвалил тренерский штаб Михайличенко и выделил основную причину поражения киевлян

09:50 - Читати українською
Десна – Динамо: Грозный похвалил тренерский штаб Михайличенко и выделил основную причину поражения киевлян
Десна победила Динамо / ФК Десна

Вячеслав Грозный, ранее работавший в ряде украинских клубов, убежден, что Динамо возьмет второе место даже после неудачи в Чернигове.

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

Напомним, Динамо уступило Десне в рамках 28-го тура Премьер-лиги и вновь возродило борьбу за второе место. В следующем туре киевляне сыграют с Шахтером – в случае поражения и победы Зари над Александрией "бело-синие" опустятся на третью строчку турнирной таблицы.

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"Я до матча с Десной считал, что Динамо имеет больше оснований взять серебро и даже несмотря на поражение, остался при своем мнении. Большую роль в неудаче динамовцев сыграли проблемы в обороне. В защитной линии" бело-синих "не хватало Бурды, Попова и Миколенко. Алексею Михайличенко пришлось многое менять – переводить из опорной зоны в центр обороны Кадири, а Караваева переставить с фланга на фланг. Им было некомфортно, что и сказалось на игре.

Замены тренерский штаб сделал грамотные. Динамо после перерыва стало играть выше – очень агрессивно и качественно. Хорошо действовали на чужой половине Цыганков и Де Пена, очень помог Динамо выход в опорную зону Сидорчука. После того, как счет стал 2:2, киевляне были ближе к победе, но пропущенный в конце встречи мяч все перечеркнул.

Я уверен, что уже в следующем туре, в поединке с Шахтером, мы увидим другое Динамо – агрессивное, настойчивое, результативное", – рассказал Грозный Команда №1.

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Десна Десна Динамо Киев Динамо Киев Десна - Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Вячеслав Вячеслав Грозный Шахтер Шахтер
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