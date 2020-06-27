Десна – Динамо: Фаворов нашел слабые места киевской команды

Полузащитник Десны Денис Фаворов поделился ожиданиями от одного из центральных матчей 28-го тура УПЛ.

"Есть ли возможность догнать Динамо в турнирной таблице (разница составляет 6 очков – прим.)? Нам не стоит смотреть на Динамо или еще кого-то. У нас есть 5 матчей, которые нам просто нужно провести как можно лучше.

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Динамо это Динамо – это гранд. Однако слабые места есть у всех команд, поэтому, надеюсь, мы их найдем и верно используем. Наши последние матчи? В Александрии многое удавалось, в матче с Зарей – почти ничего. Внесем корректировки и постараемся добиться успеха", – цитирует Фаворова официальный сайт клуба.

Напомним, черниговцы будут принимать киевлян 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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