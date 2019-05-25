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Десна – Арсенал-Киев – 1: 0 – видео голов и обзор матча

25 мая 20:13 63 Читати українською
Десна – Арсенал-Киев – 1: 0 – видео голов и обзор матча
Десна / Фото пресс-службы клуба

Черниговская Десна одержала победу в домашнем матче 31-го тура УПЛ против Арсенала-Киев. Смотрите видео голов и обзор матча.

31’ Андрей Богданов
 
31’ Андрей Богданов

Десна, которая не имеет особой турнирной мотивации, дома принимала Арсенал-Киев. Уже на седьмой минуте хозяева получили право на пробитие пенальти, но Денис Фаворов попал в штангу. Команда из Чернигова продолжила натиск на ворота киевлян. Его логическим итогом стал красивый гол Богданова на тридцать первой минуте. Полузащитник великолепным ударом с дальней дистанции не оставил шансов Пидкивке.

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Во втором тайме зрители так и не увидели активных попыток Арсенала исправить ситуацию. Команда показала крайне вялую игру в атаке и покинула Чернигов без очков.

После отчетной игры Десна догнала Ворсклу на вершине второй шестерки УПЛ, а киевский Арсенал снова опустился на последнюю строчку таблицы.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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