Десна – Александрия: анонс матча УПЛ

Десна в рамках 31-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна после поражения Шахтеру опустилась на четвёртую позицию в турнирной таблице, но шансы на серебро ещё не потеряны – до второго места всего два очка, а Динамо и Заря сегодня сойдутся в очной встрече. Черниговцев в этом матче чисто теоретически устраивает победа киевлян, но реально нужна ничья – тогда судьба серебряных медалей будет решена в поединке между Десной и Зарей. Так или иначе, оба результата не имеют смысла для северян без их победы над Александрией прямо сейчас.

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Нельзя сказать, что черниговцы разочаровали с Шахтером. "Горняки" просто реализовали преимущество в позиционных атаках и индивидуальном исполнении, наказав соперника за ошибки позади, а подопечные Александра Рябоконя забили со стандарта и подловили на обрезке в центральной части поля – не понравился только проигрыш единоборств, слабая реализация ряда моментов и второй гол Шахтера, перед которым дончане накрыли всех трёх защитников и легко забрали мяч. Поражение больше говорит о проблемах с характером, ведь это была лобовая встреча – как и абсолютно проигрышный поединок против Зари.

Впрочем, на своём уровне Десна выглядит едва ли не самой стабильной командой с хорошей результативностью. В предыдущих турах черниговцы набросали 10 голов Колосу и Александрии, заколотили "трёшку" Динамо, да и Шахтеру за два поединка удалось забить четыре мяча с трёх шансов. Сильные стороны этой команды понятны – хорошая работа на стандартах, быстрые контратаки с перманентно острым завершением и широкая скамейка запасных. Этого достаточно для прорыва на второе место, хотя сейчас уже не всё зависит от северян.

Александрия после двух подряд выносов по 1:5 и поражения Колосу потеряла шансы на медали, а на шестую позицию команда не опустится. Все уже успели списать "желто-чёрных", а Владимира Шарана СМИ даже начали отправлять в отставку, однако быть мальчиками для битья его подопечным явно не хочется. Александрийцы едва не сорвали чемпионскую вечеринку Шахтеру, а в последних двух турах отобрали очки у Зари и сыграли вничью с Динамо – все эти результаты выглядели заслуженными, несмотря на претензии соперников к арбитрам. Всем команда забила по два гола, от всех пропустила не меньше. Матчи выглядели очень конкурентными.

Александрия похожа на Десну своим желанием постоянно вылетать в контратаки и зарабатывать как можно больше стандартов. В обороне же команда ставит прочный блок в центральной части поля и всем составом сидит за линией мяча – тактика банальная, но даже Шахтер едва не обломал свои зубы о неё. Впрочем, подопечные Владимира Шарана сильно уступают черниговцам в стабильности своей защиты, а в атаке они совсем слабенькие – три из четырех последних голов были проведены с пенальти, большая часть других в первой шестерке прилетала с контрвыпадов или стандартов. В позиционном наступлении Александрия является аусайдером группы лидеров УПЛ.

Кадровая ситуация

У Десны все стабильно – Алексей Гуцуляк в лазарете, а участие в матче Влада Калитвинцева находится под вопросом. Зато снова доступен Ефим Конопля, который пропускал матч против Шахтера из-за условий аренды. Дисквалифицированных в составе черниговской команды нет.

У Александрии ситуация сложнее хотя бы потому, что клуб не сообщал об изменениях в ней. Под вопросом участие Артёма Ситало, который травмировался с Динамо – повреждение не выглядело серьёзным, но скоро плей-офф, поэтому Владимир Шаран может и поберечь основного форварда. Кроме того, перед поединком против киевлян индивидуально работали Дмитрий Гречишкин и Павел Пашаев – на коротком видео позавчерашней тренировки первого можно увидеть вместе с командой, а вот второго не видно.

Команда в гарному настрої готується до матчу #ДеснаОлександрія pic.twitter.com/wof1ZKP4J9 — FC Olexandriуa (@FCO1948) July 14, 2020

Зато снова может сыграть Роман Вантух, который пропускал предыдущий тур из-за условий аренды. В списке дисквалифицированных александрийцев нет.

Ориентировочные составы на матч Десна – Александрия

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Имереков – Домбровский, Огиря – Конопля, Тотовицкий, Кузык – Филиппов

Александрия: Панькив – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Александрии вряд ли понравилось избиение от Десны со счётом 1:5 у себя дома, поэтому сегодня подопечные Владимира Шарана явно захотят взять реванш. С характером у них проблем нет – доказано матчами против Зари и Динамо. С игровой ямы "желто-чёрные", похоже, тоже вылезли. Значит, будет бой. Вероятно, будут и голы в ворота Паста – тот с Шахтером серьезно наплужил, да и вообще, при всех достоинствах обороны северян, в последний раз Десна оставляла свои ворота сухими аж в мае.

Впрочем, Десне победа нужна любой ценой. Даже если в параллельном матче всё будет идти не в пользу лигочемпионовских амбиций черниговцев, у них останутся шансы на историческую бронзу – словом, осечка недопустима. В игровом же плане Десна сильнее по всем показателям, у неё стабильнее оборона и шире скамейка запасных. В конце концов, команда более гибкая тактически и невероятно быстрая для своего уровня, а в атаке у неё и больший выбор, и более высокая результативность исполнителей.

В принципе, ничего не удивительного не произойдет, если Александрия отберёт очки и у Десны, но исключительно на бумаге подопечные Александра Рябоконя остаются фаворитами встречи. Черниговцам будет непросто, но они должны победить.

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