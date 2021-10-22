Десна и Александрия разошлись боевым миром в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Гости не слишком агрессивно выглядели у ворот черниговцев, но сумели забить первыми. Калюжный отдал на Третьякова, а Максим результативно пробил. Десна ответила быстро – Безбородко расстрелял Билыка после прострела Картушова.

Десна расписала результативную ничью с Александрией – северяне не выиграли в пятом матче подряд