Десна – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча
21:52 - Читати українською
Десна и Александрия разошлись боевым миром в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Максим Третьяков 28’
28’ Максим Третьяков
Гости не слишком агрессивно выглядели у ворот черниговцев, но сумели забить первыми. Калюжный отдал на Третьякова, а Максим результативно пробил. Десна ответила быстро – Безбородко расстрелял Билыка после прострела Картушова.
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После перерыва команды имели еще несколько моментов, но больше не забивали. Александрия набрала 19 очков, а Десна – 18. Оба расположились в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.
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