Десна – Александрия

10 апреля, 19:30. Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишневое)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Александрия имеет все шансы остаться без еврокубков второй год подряд. Не согласны? Ну тогда нужно обыгрывать прямых конкурентов. Вот Десну, например. Черниговцы, которые занимают четвертое место, опережают коллектив Шарана на 7 очков. Классическое "сейчас, или никогда" – это именно тот случай.

У команды Рябоконя – тоже не все гладко. Замахнуться на "бронзу" – тяжеловато, Заря довольно убедительна. А сохранению статуса "четвертой силы" грозят Ворскла и Колос. В весенней части чемпионата Десна и Александрия идут в ногу – по 3 победы, по 3 поражения и по 1 ничьей. Амбиции Чернигова изрядно пошатнули два подряд фиаско – от Шахтера (0:4) и СК Днепр-1 (0:2). Правда, на прошлой неделе команда с севера улучшила себе настроение сухой победой над Олимпиком. А вот серия неудач Александрии пока открыта – поражения от Динамо и Ингульца.

"Я не сдержался", – Шаран отреагировал на свое удаление в матче против Динамо

В личных встречах между соперниками на уровне УПЛ – практически полное равновесие. Трижды победила Десна, дважды – Александрия. Еще два матча закончились миром. В частности, свидание в первом круге действующего сезона. Тогда, в последний день октября, на газоне Ники подопечные Шарана и Рябоконя выдали добротное шоу, настоящие футбольные качели – 0:1, 2:1, 2:2. Это уже традиция, когда в матчах между собой они забивают в среднем более трех мячей.

В составе Десны мы сегодня точно не увидим двух важных исполнителей: вместо травмированного основного голкипера Евгения Паста сыграет Игорь Литовка, а на позиции центрфорварда выйдет Денис Безбородько (3 гола в действующем сезоне). Обычно мы привыкли видеть на острие Филиппа Будковского, однако главный форвард команды залечивает повреждение латеральной связки колена. В принципе, потеря – не катастрофическая. Тот же Андрей Тотовицкий охотно завершает атаки команды (7 голов в сезоне). У гостей явных кадровых проблем не наблюдается, за исключением травмированного хавбека Артема Гордиенко.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Несмотря на довольно надежную оборону Александрии, Чернигов умеет подбирать ключи к ее воротам. Десна – лидер чемпионата по очкам, набранным на своем поле (правда, Динамо и Шахтер сыграли в родных стенах меньше матчей). Зато команда Шарана очень неуверенно чувствует себя на выезде – одна победа в девяти матчах и шесть набранных очков. Хуже гостевые показатели только в Руха и Миная. Все это предвещает для Десны очередной успех.

"Україна дала мені все": Цой нашого футболу – грав проти Маліновського, забив Гол року і не слухає групу "Кіно"