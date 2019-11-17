Ривалдо жестко раскритиковал тренера сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо раскритиковал главного тренера "селесао" Тите за то, что он дал футболку с 10 номером хавбеку Лукасу Пакета.

"Смотрел матч Бразилии с Аргентиной и был очень расстроен тем, что случилось с десятым номером. Они отдали Пакета футболку с "десяткой", которую уважают во всем мире.

ПСЖ не соответствует уровню Неймара, – Ривалдо

Этот номер не предназначен для запасного или для игрока, которого сажают на скамейку после первого тайма. "Десятку" уважают, потому что она была у Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдинью и Неймара.

Вина лежит не на футболисте, а на тренерском штабе, поскольку именно он знает ценность этой футболки и то, что она может плохо повлиять на 22-летнего парня, которого ждет большое будущее в сборной", – написал Ривалдо в инстаграме.

Напомним, что Бразилия уступила Аргентине в товарищеском матче, который проходил в Саудовской Аравии. Лукас Пакета провел на поле первый тайм, в перерыве его заменил Коутинью.

Сборная Аргентины благодаря голу Месси обыграла Бразилию в товарищеском матче