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Ривалдо жестко раскритиковал тренера сборной Бразилии

11:10 45 Читати українською
Ривалдо жестко раскритиковал тренера сборной Бразилии
Ривалдо / фото из открытых источников

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо раскритиковал главного тренера "селесао" Тите за то, что он дал футболку с 10 номером хавбеку Лукасу Пакета.

"Смотрел матч Бразилии с Аргентиной и был очень расстроен тем, что случилось с десятым номером. Они отдали Пакета футболку с "десяткой", которую уважают во всем мире.

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Этот номер не предназначен для запасного или для игрока, которого сажают на скамейку после первого тайма. "Десятку" уважают, потому что она была у Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдинью и Неймара.

Вина лежит не на футболисте, а на тренерском штабе, поскольку именно он знает ценность этой футболки и то, что она может плохо повлиять на 22-летнего парня, которого ждет большое будущее в сборной", – написал Ривалдо в инстаграме.

Напомним, что Бразилия уступила Аргентине в товарищеском матче, который проходил в Саудовской Аравии. Лукас Пакета провел на поле первый тайм, в перерыве его заменил Коутинью.

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Assisti o jogo entre Brasil x Argentina e fiquei muito triste de ver o que aconteceu com a camisa 10. Deram a camisa 10 para o Paquetá contra a Argentina. Camisa que é respeitada mundialmente. Esta camisa não é para ficar no banco e muito menos sair no intervalo, porque é a camisa que o mundo conhece e respeita porque foi usada e honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar. O jogador não tem culpa, mas a comissão técnica sim, pois eles sabem do peso desta camisa e também que poderia queimar o garoto de 22 anos que pode ter um grande futuro com a seleção brasileira. Da mesma forma que o treinador quis proteger o Rodrygo, que está jogando muito bem no Real Madrid, para esse jogo, poderia ter protegido o Paquetá de jogar com essa camisa. Todos nós sabemos que Brasil e Argentina nunca será um jogo amistoso.

Публикация от Rivaldo Ferreira (@rivaldo)

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