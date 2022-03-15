В декабре форвард Зенита отказывался играть за сборную из-за плохой формы, а теперь новая причина – его вдруг сильно взволновала ситуация в Украине.

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"В воскресенье мы пообщались с Артемом, он заверил, что очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией в Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызвать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за Зенит", – цитирует Карпина сайт РФС.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию. 24 марта сборная страны-оккупанта должна была принимать Польшу в рамках полуфинала отбора ЧМ, но теперь может проводить только товарищеские матчи с соперниками сомнительного качества.

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