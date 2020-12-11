Уже весной команде Мирчи Луческу нужно будет доказывать, что деньги в футболе не главное.

Киевское Динамо лишь в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов решило задачу выхода в еврокубковую весну. Подопечные Мирчи Луческу одержали минимальную победу над венгерским Ференцварошем (1:0) и пробились в Лигу Европы.

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Как известно, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится уже в ближайший понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне. "Бело-синие" во время процедуры распределения команд будут несеянными.

Интересно, что киевская команда среди потенциальных соперников занимает лишь третье место снизу по стоимости состава – "бело-синие" стоят 100,450 млн евро. Дешевле украинцев только загребское Динамо и шотландский Рейнджерс.

Стоимость потенциальных соперников Динамо в 1/16 финала Лиги Европы по данным Transfermarkt:

– Манчестер Юнайтед – 799,85 млн евро;

– Тоттенхэм – 738,55 млн евро;

– Арсенал – 641,95 млн евро;

– Наполи – 603,48 млн евро;

– Лестер – 469,00 млн евро;

– Милан – 445,90 млн евро;

– Байер – 343,45 млн евро;

– Рома – 337,25 млн евро;

– Аякс – 291,45 млн евро;

– Вильярреал – 279,30 млн евро;

– Хоффенхайм – 238,33 млн евро;

– ПСВ – 163,60 млн евро;

– Брюгге – 144,20 млн евро;

– Динамо – 100,45 млн евро;

– Динамо Загреб – 74,45 млн евро;

– Рейнджерс – 61,83 млн евро.

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