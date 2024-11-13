"Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал – если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто Мбаппе сказал: "Я не приеду, у меня травма", – а через три дня после этого играл за Реал.

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Дешам должен был что-то сказать, ведь все оказалось ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с точки зрения человечности. В этом отношении я скорее понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого", – цитирует Дани Риоло RMC Sport.

Напомним, что в октябре Килиан не приехал в расположение национальной команды вроде бы из-за травмы, но эта информация не подтвердилась. Дидье Дешам настаивает, что Мбаппе остается вне заявки из-за обоюдного согласия.

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