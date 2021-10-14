"Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.

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В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и с результатами матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться исключительно на себя, но получается, что нужно ждать результата двух других игр: Босния и Герцеговина – Финляндия и Финляндия – Франция.

Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами", – сказал Заваров в комментарии Meta Ratings.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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