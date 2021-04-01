Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно ничьей в матче между украинцами и казахами (1:1).

"Всем сложно. Посмотрите на Казахстан, который по вашим словам (журналистов – прим.) был командой идиотов.

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Они смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты", – сказал Дешам на послематчевой пресс-конференции после победы своей команды над сборной Боснии и Герцеговины (0:1).

Напомним, после трех матчей в активе сборной Украины три очка. В группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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