"Сила будет, желание тоже, учитывая контекст. Будем играть дома, большим количеством фанатов. Нам придется действовать эффективно и непроницаемо в обороне, поскольку мы находимся в выгодной для Хорватии ситуации. Мы не можем сравнивать этот момент с матчем 2013 годом (игра с Украиной 0:2, 3:0), и для них это не обязательно что-то значит, но мы знаем, что поставлено на карту.

Ливерпуль потерял третьего игрока за неделю – эпидемия травм после фиаско в ЛЧ и Кубке Лиги

Модрич уже некоторое время играет на высоком уровне. Он всегда был решающим и влиятельным игроком в национальной сборной, он играет за Реал, но не все 90 минут. Он большой профессионал, который руководит собой, как и Ковачич, даже если последний в последние недели имел очень мало игрового времени в Манчестер Сити, как и Чалета-Цар в Лионе, еще один игрок, который хорошо выступил против нас. Лука Модрич оставил свой след в хорватском футболе, и благодаря своим навыкам паса он всегда может найти решение.

В первом матче больше всего нам не хватало технической точности, начиная с ударов по мячу. А вот кто и как начнет, вы знаете, я вам не скажу. Все зависит от того, что вы подразумеваете под креативностью. Дуэ? У него есть потенциал, даже если на старте он не будет полузащитником, хотя в ПСЖ с ним такое случается.

Мбаппе очень хорошо стоит на ногах. Конечно, он не действовал эффективно, но я видел, что Килиан был вовлечен в игру, доступен, прилагал много усилий, и хорватский вратарь (Ливакович) сделал великолепный сейв после его рикошета.

Да, изменения будут. Но менять все – не, даже если бы мне это и пришлось сделать. Надо посмотреть, в каком состоянии были те, кто играл, и те, кто не играл... Лишь у одного игрока есть проблемы с икрами, Адриена Рабйо, не тренировался. Нам придется посмотреть накануне матча, но это кажется мне сложным", – цитирует Дешама Le Parisien.

Напомним, Франция проиграла в первом матче Хорватии со счетом 0:2. Вторая игра между командами состоится 23 марта.

Холанд и компания разбили представителей УПЛ, Гибралтар потерял чудо за 3 минуты: евроотбор на ЧМ-2026