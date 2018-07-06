Дешам: Табарес провел колоссальную работу в стране с населением 3,5 миллиона человек

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Уругвая.

"Матч будет отличаться от встречи с Аргентиной. Нам нужно проявить не только терпение, но и другие качества. Уругвай прекрасно обороняется и прекрасно контратакует. Замечательная команда с потрясающим стилем. Бентакур хорошо разгоняет атаки, а Кавани и Суарес – завершают. 5 из 7 голов Уругвай забил со "стандартов", нужно быть готовыми этому противостоять.

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Не знаю, будет ли играть Кавани. Узнаю об этом только за полтора часа до матча, если, конечно, вы мне сейчас не расскажете. Если Кавани не сыграет, то сыграет другой игрок. Там хватает вариантов. Да, Кавани не нужно представлять, он замечательный форвард, очень хорошо его знаю, но его наличие или отсутствие ничего не изменит. Стуани и Родригес – тоже хорошие футболисты, мы готовы ко всем вариантам.

Очень уважаю Оскара Табареса, он провел колоссальную работу в стране с населением 3,5 миллиона человек. У них меньше людей, чем у других стран, меньше футболистов, но сборная прогрессирует. Не скажу, что восхищаюсь им, но очень уважаю его работу", – цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.