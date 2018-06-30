Дешам стал рекордсменом по количеству матчей во главе сборной Франции

Сегодняшний матч против сборной Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира стал символическим для Дидье Дешам.

Французский специалист стал рекордсменом по количеству матчей на тренерском мостике национальной команды.

Франция – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодняшний матч в плей-офф мирового первенства против аргентинцев стал для Дешама 80 в качестве наставника сборной Франции. Таким образом, он опередил Раймона Доменека, который был у руля сборной 79 матчей.

Напомним, в эти минуты подопечные Дидье Дешама в сумасшедшом матче борются со сборной Аргентины за выход в 1/4 финала чемпионата мира.