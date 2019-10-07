Дешам спрогнозировал сроки восстановления Льориса

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о сроках восстановления голкипера лондонского Тоттенхэма Уго Льориса.

"Сказать наверняка, как долго Уго будет восстанавливаться, трудно.

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Он точно не поможет нам ни в этом, ни в следующем раунде квалификации Евро-2020. Скорее всего, он не вернется на поле в 2019 году", – цитирует Дешама France24.

Напомним, что Уго Льорис получил ужасную травму в дебюте поединка 8-го тура АПЛ против Брайтона (0:3). Французский вратарь неудачно сыграл на перехвате и упал на левую реку. В лагере национальной команды Льориса заменит кипер Лилля Майк Меньян.

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