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Дешам спрогнозировал сроки восстановления Льориса

18:57 7 Читати українською
Дешам спрогнозировал сроки восстановления Льориса
Уго Льорис / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о сроках восстановления голкипера лондонского Тоттенхэма Уго Льориса.

"Сказать наверняка, как долго Уго будет восстанавливаться, трудно.

Льорис допустил ужасную ошибку в матче с Брайтоном – очередной провал француза, который привел к травме

Он точно не поможет нам ни в этом, ни в следующем раунде квалификации Евро-2020. Скорее всего, он не вернется на поле в 2019 году", – цитирует Дешама France24.

Напомним, что Уго Льорис получил ужасную травму в дебюте поединка 8-го тура АПЛ против Брайтона (0:3). Французский вратарь неудачно сыграл на перехвате и упал на левую реку. В лагере национальной команды Льориса заменит кипер Лилля Майк Меньян.

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Евро-2020 Англия Дидье Дешам Дидье Дешам Уго Льорис Уго Льорис Тоттенхэм Тоттенхэм Франция Франция
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