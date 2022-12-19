"Сожаления теперь еще больше, чем в случае, если бы мы проиграли 0:3. Тогда и говорить было бы не о чем. Мы целый час не делали того, что должны были, но потом у нас проявились храбрость, энергия, мастерство, мы вытеснили из Аргентины все соки.

Дешам загадочно ответил о своем будущем во главе сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022

Однако чем все кончилось? Мы сумели отыграться, но если ты к чему-то прикасаешься, а оно ускользает из твоих рук, то становится только тяжелее. Придется с этим смириться. Я сделал ранние замены (снял Жиру и Дембеле на 41 минуте – прим .), ведь не был доволен, считал, что мы способны на большее. Это не значит, что замененные футболисты виноваты больше других.

Мы по разным причинам не сумели проявить свои сильные стороны, но я не стану вдаваться в подробности. Сумели перевернуть очень трудную ситуацию с ног на голову благодаря мастерству и силе воли, однако этого не хватило", – цитирует Дешама RMC Sport .

Франция уступила аргентинцам в серии пенальти, не сумев защитить титул чемпионов мира, завоевавший в 2018 году.

"Макрон попросив Францію програти, щоб зберегти обличчя Мессі": шана українським електрикам, або Кінець вічної дискусії