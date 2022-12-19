Дешам: Сожаления еще больше, чем в случае, если бы Франция проиграла 0:3
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подытожил проигранный финал чемпионата мира 2022 года против Аргентины.
"Сожаления теперь еще больше, чем в случае, если бы мы проиграли 0:3. Тогда и говорить было бы не о чем. Мы целый час не делали того, что должны были, но потом у нас проявились храбрость, энергия, мастерство, мы вытеснили из Аргентины все соки.
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Однако чем все кончилось? Мы сумели отыграться, но если ты к чему-то прикасаешься, а оно ускользает из твоих рук, то становится только тяжелее. Придется с этим смириться. Я сделал ранние замены (снял Жиру и Дембеле на 41 минуте – прим.), ведь не был доволен, считал, что мы способны на большее. Это не значит, что замененные футболисты виноваты больше других.
Мы по разным причинам не сумели проявить свои сильные стороны, но я не стану вдаваться в подробности. Сумели перевернуть очень трудную ситуацию с ног на голову благодаря мастерству и силе воли, однако этого не хватило", – цитирует Дешама RMC Sport.
Франция уступила аргентинцам в серии пенальти, не сумев защитить титул чемпионов мира, завоевавший в 2018 году.
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