"Мы могли бы сказать, что это была не лучшая Украина, но мы должны достигать своих целей. Мы можем использовать все свои возможности даже с большими изменениями в составе. Во втором тайме было несколько сложнее, нам пришлось руководить большой группой, распределять игровое время, но это нормально, мы продолжаем.

Франция – Украина – 7:1 – видео голов и обзор матча

Камавинга молодой, но уже демонстрирует высокий уровень, еще и забивает... это хорошо. Гризманн, Мбаппе выходят на замену и также отличаются. Есть много положительных моментов, это хорошо, но мы не собираемся зазнаваться. В воскресенье будет совсем другая история, это точно", – цитирует Дешама Footmercato.

Напомним, на выходных команды проведут свои матчи в рамках Лиги наций – Франция против Потугалия, а Украина против Германии.

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