Дешам: Сейчас у Мбаппе более весомая роль в сборной, чем у Анри в 1998 году

Наставник сборной Франции Дидье Дешам роль в сборной Мбаппе и экс-игроков "галльских петухов" Давида Трезеге и Тьерри Анри.

"Мбаппе умный, умеет слушать. Он четко выполняет мои указания. Иногда говорю, что он делает неправильно, даже если это касается только пяти процентов его игры. Он слушает и исправляет ошибки.

Мбаппе мог пропустить финал ЧМ-2018, получив травму в душе

В 1998 году Давид Трезеге и Тьерри Анри были в том же возрасте, что и Килиан сейчас, однако у них не было столь важной роли в команде. Мбаппе – уже сложившийся игрок. Счастлив, что он выступает за сборную Франции", – цитирует Дешама Le Parisien.

Фабрегас: Даже страшно, как Мбаппе похож на Анри

Напомним, сборная Франции во главе с Дешамом и Мбаппе в составе выиграли ЧМ-2018, а Килиана признали лучшим молодым игроком турнира.