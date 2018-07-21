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Дешам: Сейчас у Мбаппе более весомая роль в сборной, чем у Анри в 1998 году

22:00 14 Читати українською
Дешам: Сейчас у Мбаппе более весомая роль в сборной, чем у Анри в 1998 году
Дидье Дешам / Getty images

Наставник сборной Франции Дидье Дешам роль в сборной Мбаппе и экс-игроков "галльских петухов" Давида Трезеге и Тьерри Анри.

"Мбаппе умный, умеет слушать. Он четко выполняет мои указания. Иногда говорю, что он делает неправильно, даже если это касается только пяти процентов его игры. Он слушает и исправляет ошибки.

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В 1998 году Давид Трезеге и Тьерри Анри были в том же возрасте, что и Килиан сейчас, однако у них не было столь важной роли в команде. Мбаппе – уже сложившийся игрок. Счастлив, что он выступает за сборную Франции", – цитирует Дешама Le Parisien.

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Напомним, сборная Франции во главе с Дешамом и Мбаппе в составе выиграли ЧМ-2018, а Килиана признали лучшим молодым игроком турнира.

Теги
Франция ЧМ 2018 Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Дидье Дешам Дидье Дешам Тьерри Анри Тьерри Анри
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