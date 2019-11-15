toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Дешам: Сборная Франции сыграла ниже своих возможностей против Молдовы

12:44 26 Читати українською
Дешам: Сборная Франции сыграла ниже своих возможностей против Молдовы
Дидье Дешам / beIN SPORTS

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал волевую победу над Молдовой (2:1).

 

"Сборная Молдовы компактно оборонялась. Это проблема. Наши нападающие слишком часто находились на одной линии и были статичными. Это облегчало сопернику игру в обороне.

Франция – Молдова – 2:1 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме сыграли лучше, более мобильно, хотя и не реализовали все свои моменты. В перерыве я нашел нужные слова для своих футболистов. Но, учитывая их способности, их качества, сборная Франции сыграла ниже своих возможностей ", - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Франции одержала волевую победу над Молдовой (2:1), а Жиру забил решающий гол в конце матча.

Англия, Чехия, Турция и Франция вышли на Евро-2020, Португалия уничтожила Литву с хет-триком Роналду

blog_ava
Сербия – Люксембург: проблемы в игре балканцев, классное сербское атакующее трио, неоднозначный Жерсон и неплохой Халль
03:56
582
Теги
Евро-2020 Франция Франция Молдова Молдова Дидье Дешам Дидье Дешам Франция - Молдова
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
19
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук