"Я себе этот вопрос не ставлю. У меня была возможность выиграть Лигу чемпионов, но я ею не воспользовался (в финальном матче с Монако в 2004 году. – примечание.). Выиграю ли я этот турнир? Я такой цели не преследую.

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С каждым днем ​​я становлюсь ближе к завершению карьеры тренера сборной. Но это не мешает мне проживать каждый момент. После этого у меня точно будет другая жизнь. Пока не знаю, какая, но точно такая же интересная. Если это будет клуб, то я не изменюсь. Будет это клуб или сборная, я всегда стараюсь завоевывать титулы", – сказал Дешам в интервью TF1.

Добавим, что контракт 52-летнего специалиста со сборной Франции рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. Дешам уже завоевал с национальной командой победу на ЧМ-2018 и выходил в финал домашнего Евро-2016.

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