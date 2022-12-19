Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был раздражён поведением игроков и персонала сборной Аргентины у кромки поля во время финала ЧМ-2022. Как информирует Goal.com, во время матча между Францией и Аргентиной Дешам крикнул несколько фраз в адрес скамейки соперника на итальянском языке.

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В частности тренер крикнул "stai muto" ("заткнись") в адрес одного из аргентинцев после того как Килиан Мбаппе забил свой второй гол и сравнял счёт в основное время. Отмечается, что до сих пор неясно, в кого "целился" Дешам, но эта фраза стала вирусной в Италии.

Дешам не только играл за Ювентус, но и тренировал "старую синьору". Тренер выучил итальянский язык, и, очевидно, был уверен, что аргентинцы его прекрасно поймут.

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