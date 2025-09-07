Звезда ПСЖ только залечил травму, провел всего одну тренировку, но вышел в перерыве матча против Украины. Дембеле отыграл 36 минут и получил новое повреждение, которое выбило его на 6 недель. Похожая ситуация у Дезире Дуэ, который вылетел на месяц. ПСЖ потерял 2 звезд на старт ЛЧ и возмущен решением Дешама выпустить Дембеле так рано. Тренер сборной Франции настаивает на своем.

Травма Дембеле вызвала раскол между ПСЖ и сборной Франции – клуб предложил решение проблемы

"Я выпустил Дембеле на поле, потому что с ним все было в порядке, иначе я бы никогда не рисковал им. Кроме того, травма коснулась другого бедра. Усман не испытывал никакого значительного дискомфорта. К сожалению, произошло повреждение, но такое могло случиться с любым.

С медицинской точки зрения никаких проблем не было, поэтому я принял свое решение", – цитирует Дешама TMW.

