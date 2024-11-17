Дешам резко ответил критикам: "Франция – вторая в рейтинге ФИФА, дошла до полуфинала Евро-2024, вышла в 1/4 Лиги наций"
Наставник сборной Франции Дидье Дешам перед матчем Лиги наций с Италией ответил тем, кто считает результаты "Ле блю" неподобающими.
"В этой Лиге Наций мы играли со многими молодыми игроками, которым не хватает опыта. Конечно, это повлияло на результаты. Хотя мы уже в четвертьфинале Лиги наций, мы занимаем второе место в мировом рейтинге ФИФА, мы вышли в полуфинал на Евро-2024 – наверное, мы знаем, что нужно делать на поле. Италия и Франция вышли в четвертьфинал, Италия сейчас лидирует в группе, но мы знаем, что нам надо делать. Я всегда рад вернуться в Италию, я имел замечательные годы там и как игрок, и как тренер, но сейчас я счастлив там, где я есть.
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В этой сборной Франции сейчас очень много полузащитников, в том числе и тех, которые играют или выступали в Серии А, и которые могут теперь сыграть против своих товарищей по команде. Один из них – Кеффрен Тюрам, который постепенно адаптировался в Ювентусе, но сейчас его роль в команде становится все более важной. Он – один из тех молодых качественных игроков, которым нужно не только продолжать прогрессировать, но и демонстрировать постоянство и последовательность на поле. Также у нас вернулся Адриен Рабйо, и еще я видел, что Поль Погба урегулировал свою ситуацию с Ювентусом, но я не знаю, что он решит делать дальше.
Калюлю был очень ловким в чемпионском сезоне Милана, но затем пострадал из-за физических проблем. Сейчас ему снова удалось набрать форму в Ювентусе. Пьер может сыграть и в центре обороны, и на фланге. Мы следим за ним, но в нашей команде очень серьезная конкуренция на его позициях", – цитирует Дешама SkySport.
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