"В этой Лиге Наций мы играли со многими молодыми игроками, которым не хватает опыта. Конечно, это повлияло на результаты. Хотя мы уже в четвертьфинале Лиги наций, мы занимаем второе место в мировом рейтинге ФИФА, мы вышли в полуфинал на Евро-2024 – наверное, мы знаем, что нужно делать на поле. Италия и Франция вышли в четвертьфинал, Италия сейчас лидирует в группе, но мы знаем, что нам надо делать. Я всегда рад вернуться в Италию, я имел замечательные годы там и как игрок, и как тренер, но сейчас я счастлив там, где я есть.

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В этой сборной Франции сейчас очень много полузащитников, в том числе и тех, которые играют или выступали в Серии А, и которые могут теперь сыграть против своих товарищей по команде. Один из них – Кеффрен Тюрам, который постепенно адаптировался в Ювентусе, но сейчас его роль в команде становится все более важной. Он – один из тех молодых качественных игроков, которым нужно не только продолжать прогрессировать, но и демонстрировать постоянство и последовательность на поле. Также у нас вернулся Адриен Рабйо, и еще я видел, что Поль Погба урегулировал свою ситуацию с Ювентусом, но я не знаю, что он решит делать дальше.

Калюлю был очень ловким в чемпионском сезоне Милана, но затем пострадал из-за физических проблем. Сейчас ему снова удалось набрать форму в Ювентусе. Пьер может сыграть и в центре обороны, и на фланге. Мы следим за ним, но в нашей команде очень серьезная конкуренция на его позициях", – цитирует Дешама SkySport.

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