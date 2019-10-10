Дешам рассказал, почему Мбаппе покинул расположение сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил решение исключить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе из состава национальной команды накануне матчей отбора на Евро-2020.

"Причина отъезда Мбаппе очень проста – он не готов. Он не чувствовал себя хорошо и комфортно во время двух последних тренировок, поэтому играть ему слишком рано. Килиан хотел выйти на поле и принять участие в матче, но это невозможно. Поэтому вполне логично, что он вернулся в клуб", – цитирует Дешама L'Équipe.

Франция объявила заявку на матчи против Исландии и Турции – отсутствует одна из главных звезд

К слову, сборная Франции примет Исландию 11 октября в рамках отборочного этапа Евро-2020. Мбаппе в составе "трехцветных" заменил форвард Боруссии Менхенгладбах Алассан Плеа.

Напомним, Мбаппе только недавно восстановился после серьезной травмы, но уже успел сыграть в двух поединках за ПСЖ.

Славянский вызов Англии, вендетта для Дешама и последний шанс Бейла и Ко – главные фишки 7-го и 8-го туров евроотбора