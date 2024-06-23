"Выйдет ли Мбаппе против Польши во вторник (25 июня)? Вы увидите со временем. Все идет в правильном направлении.

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Килиан Мбаппе оправляется от шока, есть гематома, которая уменьшается с каждым днем, он привыкает к маске, которая немного меняет его зрение. У него все хорошо", – цитирует Дешама RMC Sport.

Издание отмечает, что тренировку французов пропустил Кингсли Коман. У вингера Бавария небольшая травма икры, но не известно, сможет ли он восстановиться полностью к третьему туру.

Напомним, что Килиан Мбаппе пропускал матч с Нидерландами из-за перелома носа, который он получил в матче против Австрии.

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