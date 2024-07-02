"Мы сделали большой прогресс, и наши соперники были очень осторожными, даже несмотря на то, что на бумаге они являются атакующей командой. Мы делали все возможное, чтобы создать шансы, и в итоге создали больше возможностей, чем они. Мы играли на ожидании и не попали в их ловушку. Мне это понравилось, но лишь владение мячом не позволяет выиграть. Я бы хотел, чтобы мы создавали больше моментов.

Тедеско оценил выступления Бельгии на Евро-2024 и выделил одного игрока: "Жаль, что он уезжает домой без забитого гола"

Даже если люди ожидали, что мы выйдем в четвертьфинал, давайте наслаждаться этим моментом. Ничто не происходит мгновенно. Мы в четвертьфинале, и это важное достижение. Если случился автогол, значит, кто-то должен был пробить по воротам. У нас всегда есть возможность забить еще. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались с самого начала Евро, у нас всегда были шансы. Хотя мы хотим прогрессировать быстрее, мы не должны позволять этому стать психологическим барьером для нас.

Мбаппе привыкает к маске. Он становится лучше в ее использовании, хотя есть аспект пота, что может попасть ему в глаза. Он привыкает к этому, но это может повлиять на его зрение. Он говорит, что это похоже на то, как он видит в 3D. Все, что перед ним, нормально, но есть задержка в периферийном зрении. Он должен привыкнуть к этому в течение следующих недель или даже месяцев", – цитирует Дешама УЕФА.

Напомним, Франция победила сборную Бельгии и прошла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет против победителя пары Португалия – Словения.

Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры