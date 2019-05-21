Дешам прокомментировал свое возможное назначение в Ювентус

Тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих планах на будущее.

Француз не готов покинуть место главного тренера родной сборной.

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"Могу ли стать тренером Ювентуса? Мое ближайшее будущее – работа со сборной Франции", – цитирует Дешама Get Football News France. Таким образом, туринцам придется искать других кандидатов на должность руководителя команды.

Напомним, ранее Ювентус объявил об уходе Массимилано Аллегри, который в этом сезоне одержал победу в чемпионате Италии.

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