Дешам продолжит работать в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Хорватией в финале ЧМ-2018 заявил, что продолжит работу с командой.

"Я не буду поступать, как Жаке (наставник французов на ЧМ-1998. – прим. Футбол 24), который ушел из сборной после чемпионата мира-1998. Я останусь с командой, как и планировалось по условиям контракта. Сейчас пропаду на несколько недель, но скоро мы снова увидимся", – цитирует Дешама foot01.com.

Франция – Хорватия: Дешам стал третьим победителем чемпионата мира в качестве игрока и тренера

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.