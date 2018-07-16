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Дешам продолжит работать в сборной Франции

11:45 15 Читати українською
Дешам продолжит работать в сборной Франции
Дидье Дешам / фото: ФИФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Хорватией в финале ЧМ-2018 заявил, что продолжит работу с командой.

"Я не буду поступать, как Жаке (наставник французов на ЧМ-1998. – прим. Футбол 24), который ушел из сборной после чемпионата мира-1998. Я останусь с командой, как и планировалось по условиям контракта. Сейчас пропаду на несколько недель, но скоро мы снова увидимся", – цитирует Дешама foot01.com.

Франция – Хорватия: Дешам стал третьим победителем чемпионата мира в качестве игрока и тренера

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Франция Франция Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Дидье Дешам Дидье Дешам
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