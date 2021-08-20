"У Килиана была решимость и очень хорошие намерения. Но у него не было той эффективности, которую бы хотелось видеть, даже несмотря на то, что он принял участие в пяти из наших семи голов.

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Возникает дилемма с таким игроком, как он. Мы говорим об исполнителе, способном что-то изменить в любое время, даже когда он не в лучшей форме", – цитирует Дешама L'Equipe.

Напомним, Килиан Мбаппе в составе сборной Франции провел все четыре матча на Евро-2020 без замен. Действующие чемпионы мира прекратили борьбу уже на стадии 1/8 финала уступив национальной команде Швейцарии в серии пенальти. Решающий удар не реализовал именно форвард ПСЖ.

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