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Дешам: Позвоню Лэмпарду и попрошу, чтобы Жиру чаще играл за Челси

21:40 47 Читати українською
Дешам: Позвоню Лэмпарду и попрошу, чтобы Жиру чаще играл за Челси
Дидье Дешам / Sky Sports

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что готов попросить наставника Челси Фрэнка Лэмпарда давать больше игрового времени форварду Оливье Жиру.

"Лэмпард просил меня не вызывать Канте в национальную команду во время последнего перерыва на матчи сборных. Он мой должник. Если это все еще в силе, я позвоню ему и попрошу чаще давать играть Жиру в Челси.

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Я не хочу просто так оставить в прошлом то, чего мы достигли вместе с Жиру. Он показал очень хорошие результаты, не говоря уже о том, что Оливье является третьим бомбардиром из действующих французских игроков. Надеюсь, его ситуация в клубе станет лучше", – цитирует Дешама Goal.com.

Отметим, что 33-летний нападающий в этом сезоне сыграл всего 100 минут в АПЛ, а его конкурент Тамми Абрахам уже отметился 7-ю забитыми голами

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Теги
Англия Челси Челси Дидье Дешам Дидье Дешам Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Оливье Жиру Оливье Жиру
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