Дешам: Позвоню Лэмпарду и попрошу, чтобы Жиру чаще играл за Челси

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что готов попросить наставника Челси Фрэнка Лэмпарда давать больше игрового времени форварду Оливье Жиру.

"Лэмпард просил меня не вызывать Канте в национальную команду во время последнего перерыва на матчи сборных. Он мой должник. Если это все еще в силе, я позвоню ему и попрошу чаще давать играть Жиру в Челси.

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Я не хочу просто так оставить в прошлом то, чего мы достигли вместе с Жиру. Он показал очень хорошие результаты, не говоря уже о том, что Оливье является третьим бомбардиром из действующих французских игроков. Надеюсь, его ситуация в клубе станет лучше", – цитирует Дешама Goal.com.

Отметим, что 33-летний нападающий в этом сезоне сыграл всего 100 минут в АПЛ, а его конкурент Тамми Абрахам уже отметился 7-ю забитыми голами

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