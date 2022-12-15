Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вписал свое имя в историю после выхода в финал ЧМ-2022.

Дешам стал четвертым тренером в истории, который дважды подряд вывел свою сборную в финал чемпионата мира. В 2018-м Франция завоевала трофей в поединке с Хорватией, а на Мундиале-2022 разыграет кубок мира с Аргентиной.

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Первым такое достижение установил Витторио Поццо, который вышел с Италией в финалы ЧМ-1934 и ЧМ-1938 (и выиграл оба).

Другие два героя параллельно повторили это достижение: Франц Бекенбауэр и Карлос Билардо встречались в финалах ЧМ-1986 и ЧМ-1990 во главе сборных Германии и Аргентины соответственно. Соперники обменялись победами.

Финал катарского Мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17.00 по Киеву.

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