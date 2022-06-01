Дешам покинул лагерь сборной Франции из-за трагического известия
Главный тренер "Ле Блё" Дидье Дешам был вынужден покинуть подопечных в преддверии старта Лиги наций 2022/23.
Умер Пьер Дешам, отец 53-летнего специалиста. Дидье, узнав о трагическом известии, с разрешения Федерации футбола Франции покинул лагерь сборной, информирует L'Equipe.
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Глава ФФФ Ноэль Ле Гре выразил соболезнования главному тренеру: "С большой грустью я узнал о смерти отца Дидье во вторник утром. Наш наставник отправился к свойе семье".
Временно командой руководит помощник главного тренера Ги Стефан. Игроки "Ле Блё", узнав печальную новость, поддержали своего тренера и его семью.
В июне сборную Францию ждут четыре поединка Лиги наций 2022/23 – два против Хорватии и еще по одному против Дании и Австрии.
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