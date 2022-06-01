Главный тренер "Ле Блё" Дидье Дешам был вынужден покинуть подопечных в преддверии старта Лиги наций 2022/23.

Умер Пьер Дешам, отец 53-летнего специалиста. Дидье, узнав о трагическом известии, с разрешения Федерации футбола Франции покинул лагерь сборной, информирует L'Equipe .

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Глава ФФФ Ноэль Ле Гре выразил соболезнования главному тренеру: "С большой грустью я узнал о смерти отца Дидье во вторник утром. Наш наставник отправился к свойе семье".

Временно командой руководит помощник главного тренера Ги Стефан. Игроки "Ле Блё", узнав печальную новость, поддержали своего тренера и его семью.

Большая мысль для Дидье Дешама и его семьи… pic.twitter.com/5OXJcr6KEn — Команда Франции (@equipedefrance) 31 мая 2022 г.

В июне сборную Францию ​​ждут четыре поединка Лиги наций 2022/23 – два против Хорватии и еще по одному против Дании и Австрии.

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