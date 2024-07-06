Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Португалией в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата Европы объяснил, как его команде удается продвигаться по турниру не забивая голы.

"Я всегда буду защищать своих игроков. Причины разные. Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн показывают не лучший футбол по сравнению с тем, на что они способны. Несмотря на это, мы дошли до этой стадии. Они должны помогать нам с эффективностью, а ее нам не хватает. Но футбол – командная игра.

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Выйти в полуфинал без голов? Но мы забили. Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя у них были шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы предпочел, чтобы мы больше забивали.

Чего не хватает? Нужно больше забивать, я уже говорил. Это факт. Пока голов не хватает", – цитирует Дешама L'Equipe.

Напомним, сборная Франции на нынешнем Евро забила лишь однажды – Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый в матче с Польшей. С Австрией и Бельгией судьбу поединков решали автоголы, а Португалию в четвертьфинале удалось пройти только в серии пенальти.

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