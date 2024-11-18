Дешам отметил, что вопрос о капитанстве в сборной Франции еще не решен. В ближайшее время тренер свяжется с Мбаппе и прямо спросит у форварда Реала, хочет ли тот сохранить за собой статус капитана национальной команды.

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Как информирует L'Equipe, если Килиан ответит утвердительно, Дешам сохранит за ним капитанскую повязку. В противном случае у Дидье уже есть на уме несколько вариантов. Так, в последнем матче "Ле Блё" против Италии капитанскую повязку носил центральный защитник Ливерпуля Ибрагима Конате.

Напомним, что Мбаппе не вызывался в сборную Франции на два последних сбора. Сначала Килиан попросил тренера, чтобы иметь возможность восстановиться после травмы, затем – очевидно, из-за психологического состояния на фоне скандала об изнасиловании.

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