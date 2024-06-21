Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии Килиана Мбаппе, который сломал нос в первом матче на Евро-2024 против Австрии (1:0).

"Каждая игра является уникальной. Мы достигли своей цели – выиграть первую игру, но сейчас речь идет о победе в следующем матче с Нидерландами.

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Мы выполнили первую задачу. Теперь постараемся победить во второй игре и выйти в плей-офф. Мне как тренеру необходимо сделать все возможное, чтобы мы сыграли как можно лучше и как можно опаснее для соперника.

Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к этому матчу. Все движется в правильном направлении", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

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