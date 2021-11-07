"У меня будет жизнь после работы со сборной Франции. Не знаю, честно говоря, какой она будет, но будет хорошей.

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Возможность вернуться к работе в клубе всегда есть. Скорее, это запрос моего ума и тела, адреналин. Когда я сейчас нахожусь не возле поля, мне этого адреналина не хватает", – признался специалист в комментарии Prime Video.

Отметим, что контракт Дидье Дешама, возглавившего "трехцветных" после Евро-2012, действует до 31 декабря 2022-го. На клубном уровне он работал с Монако, Ювентусом и Марселем.

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