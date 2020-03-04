Дешам откровенно высказался относительно Лиги наций, сравнив ее с товарищескими матчами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги наций для своей команды.

"Лига наций – это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами. Впереди нас ждут выдающиеся поединки. Уже в первом розыгрыше турнира было очень интересно, и теперь нас снова ждут выдающиеся и важные матчи", – цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины узнала календарь матчей в Лиге наций 2020/21

Напомним, во время жеребьевки группового этапа Лиги наций Франция попала в третью группу Лиги А. Соперниками "трехцветных" стали Швеция, Хорватия и действующий победитель Лиги наций – сборная Португалии.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов