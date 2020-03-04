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Дешам откровенно высказался относительно Лиги наций, сравнив ее с товарищескими матчами

13:38 83 Читати українською
Дешам откровенно высказался относительно Лиги наций, сравнив ее с товарищескими матчами
Дидье Дешам / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги наций для своей команды.

"Лига наций – это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами. Впереди нас ждут выдающиеся поединки. Уже в первом розыгрыше турнира было очень интересно, и теперь нас снова ждут выдающиеся и важные матчи", – цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

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Напомним, во время жеребьевки группового этапа Лиги наций Франция попала в третью группу Лиги А. Соперниками "трехцветных" стали Швеция, Хорватия и действующий победитель Лиги наций – сборная Португалии.

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Товарищеские матчи Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам Лига наций
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