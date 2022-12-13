В 2019 году нападающий Атлетико Антуан Гризманн рассматривал возможность завершения международной карьеры, информирует L'Équipe. Сообщается, что отговорить футболиста от этого решения помог главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

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Антуана задел тот факт, что после победы на ЧМ-2018 Федерация футбола Франции не поддержала его, Килиана Мбаппе и Рафаэля Варана в голосовании на "Золотой мяч".

Дешам лично прилетел в Мадрид, чтобы пообщаться с Гризманном и заверить игрока в его пользе национальной сборной. Сообщается, что тренеру не потребовалось много времени, чтобы убедить Антуана продолжить выступать за сборную.

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