Недавно форвард Реала Килиана Мбаппе ушиб колено и не смог выйти в стартовом составе на контрольный матч с Канадой (0:0). Перед этим форвард жаловался на боли в спине.

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции – Дешам рискует остаться без двух звезд на первый матч Евро-2024

Как информирует L'Equipe, главный тренер "Ле блё" Дидье Дешам осознаёт, что вернуть Килиану оптимальные кондиции к старту Евро-2024 не получится. В связи с этим он принял принципиальное решение.

Сообщается, что Дешам планирует освободить Мбаппе от черновой работы – Килиану не придётся трать энергию на помощь партнёрам в оборонительных действиях. Из-за этого решения пострадают два партнёра Мбаппе по атаке – Маркус Тюрам и Антуан Гризманн. Согласно источнику, именно на их плечи ляжет двойная нагрузка.

Напомним, что Франция попала на Евро в одну группу с Австрией, Нидерландами и Польшей.

Франция провалила генеральную репетицию – Дешаму пришлось выпускать "травмированного" Мбаппе