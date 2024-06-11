Дешам освободит Мбаппе от черновой работы – от этого решения пострадают два партнёра Килиана
Физическое состояние Килиана Мбаппе вызывает большую обеспокоенность у всей Франции.
Недавно форвард Реала Килиана Мбаппе ушиб колено и не смог выйти в стартовом составе на контрольный матч с Канадой (0:0). Перед этим форвард жаловался на боли в спине.
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Как информирует L'Equipe, главный тренер "Ле блё" Дидье Дешам осознаёт, что вернуть Килиану оптимальные кондиции к старту Евро-2024 не получится. В связи с этим он принял принципиальное решение.
Сообщается, что Дешам планирует освободить Мбаппе от черновой работы – Килиану не придётся трать энергию на помощь партнёрам в оборонительных действиях. Из-за этого решения пострадают два партнёра Мбаппе по атаке – Маркус Тюрам и Антуан Гризманн. Согласно источнику, именно на их плечи ляжет двойная нагрузка.
Напомним, что Франция попала на Евро в одну группу с Австрией, Нидерландами и Польшей.
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