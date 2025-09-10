"Очень позитивный настрой, мы набрали 6 очков, большего мы не можем достичь. Против Исландии у нас был тяжелый матч, против нас играли с плотным блоком. Мы могли забить больше, и пропустили, допустив единственную ошибку. Нам нужно было больше скорости и силы в передачах, чтобы не дать Исландии играть так слаженно. Вдесятером нам пришлось приложить усилия.

Маркус Тюрам не все делал хорошо, но попробовал себя в другой ипостаси. Он нанес много ударов, был достаточно интересным, учитывая, что привык играть на другой позиции.

Мбаппе психологически устойчив и быстр. Он прилагает много усилий. Килиан эффективен, ведь забил голы в обоих матчах. Он хороший лидер команды и находится в очень хорошей форме. Рекорд произошел очень быстро, поскольку начал рано играть. Даже когда Мбаппе не находится в форме, он забивает голы. Тьерри был отличным нападающим мирового уровня. Килиан достигнет своих целей; он исключительный игрок.

Гол? Это техническая ошибка, но мы не можем обвинять Олисе после всего, что он сделал в первом матче. Такое случается. Но я очень доволен. Он набирается уверенности и у него очень хорошие отношения с нападающими", – цитирует Дешама Le Parisien.

К слову, Олисе стал виновником пропущенного гола от Исландии, поскольку отдал ассист на соперника.

Напомним, Франция возглавляет свою группу отбора на ЧМ-2026 с шестью баллами. Французы обыграли Украину (2:0) и Исландию (2:1).

