Дешам огласил заявку сборной Франции на матчи против Албании и Андорры

Стал известен список игроков сборной Франции, вызванных на поединки отбора к Евро-2020.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 23 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим поединкам "галльских петухов" против Албании и Андорры.

Вновь вызван в сборную Эмерик Ляпорт, который еще ни разу не выходил в стартовом составе.

Вратари: Ареола, Льорис, Майгнан.

Защитники: Динь, Ляпорт, Варан, Дюбуа, Эрнандес, Лангле, Зума, Павар.

Полузащитники: Матюйди, Сиссоко, Н'Зонзи, Толиссо, Погба.

Форварды: Бен-Еддер, Коман, Фекир, Жиру, Гризманн, Иконе, Лемар.

Поединок Франция – Албания пройдет 7 сентября, а 10-го числа чемпионы мира будут принимать Андорру. Оба поединка состоятся в Париже на стадионе Стад де Франс.

Стад де Франс – арена, на якій Зідан приніс збірній Франції чемпіонство світу, а Роналду і Ко перемогли на Євро-2016