"Зидан сменит меня на посту наставника сборной Франции? Я знаю, что это будет обсуждаться снова и снова, в этом есть смысл.

Дешам: С каждым днем я становлюсь ближе к завершению карьеры тренера сборной

С того момента, как он стал клубным тренером, Зинедин может пройти полный цикл. Зизу – это Зизу. Он был частью нашей сборной, ключевым элементом. После всего, что он сделал... Да, я могу представить, что он возглавит Францию", – поделился Дешам в комментарии RMC Sport.

Напомним, специалист возглавил сборную Франции еще в 2012 году и привел команду к чемпионству мира и финалу Евро-2016.

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