Дешам оценил шансы Зидана возглавить сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно слухов по поводу назначения Зинедина Зидана наставником национальной команды.
"Зидан сменит меня на посту наставника сборной Франции? Я знаю, что это будет обсуждаться снова и снова, в этом есть смысл.
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С того момента, как он стал клубным тренером, Зинедин может пройти полный цикл. Зизу – это Зизу. Он был частью нашей сборной, ключевым элементом. После всего, что он сделал... Да, я могу представить, что он возглавит Францию", – поделился Дешам в комментарии RMC Sport.
Напомним, специалист возглавил сборную Франции еще в 2012 году и привел команду к чемпионству мира и финалу Евро-2016.
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