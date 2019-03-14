toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Дешам объявил состав сборной Франции на матчи отбора к Евро-2020 против Молдовы и Исландии

15:25 140 Читати українською
Дешам объявил состав сборной Франции на матчи отбора к Евро-2020 против Молдовы и Исландии
Дидье Дешам / AFP

Тренерский штаб французской национальной команды во главе с Дидье Дешамом определился, кто будет готовиться к ближайшим официальным матчам чемпионов мира.

 

К мартовским поединкам "трехцветных" будут готовиться 23 игрока. Список сборников опубликовал официальный твиттер сборной Франции.

Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом – Ракицкий вне списка

Вратари: Ареола, Льорис, Манданда

Защитники: Динь, Павар, Варан, Кимпембе, Сидибе, Зума, Курзава, Умтити

Полузащитники: Канте, Погба, Матюиди, Мусса Сиссоко, Ндомбеле

Атакующие игроки: Коман, Гризманн, Товен, Фекир, Марсьяль, Жиру, Мбаппе

Отметим, что в заявку не попал Усман Дембеле, в очередной раз получивший травму в матче за Барселону. Поединок против сборной Молдовы французы проведут 22 марта на выезде, а с командой Исландии сыграют дома 25 марта.

Теги
Евро-2020 Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам Молдова - Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
6
мин
Динамо Киев
19:55
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук