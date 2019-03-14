Дешам объявил состав сборной Франции на матчи отбора к Евро-2020 против Молдовы и Исландии

Тренерский штаб французской национальной команды во главе с Дидье Дешамом определился, кто будет готовиться к ближайшим официальным матчам чемпионов мира.

К мартовским поединкам "трехцветных" будут готовиться 23 игрока. Список сборников опубликовал официальный твиттер сборной Франции.

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Вратари: Ареола, Льорис, Манданда

Защитники: Динь, Павар, Варан, Кимпембе, Сидибе, Зума, Курзава, Умтити

Полузащитники: Канте, Погба, Матюиди, Мусса Сиссоко, Ндомбеле

Атакующие игроки: Коман, Гризманн, Товен, Фекир, Марсьяль, Жиру, Мбаппе

Отметим, что в заявку не попал Усман Дембеле, в очередной раз получивший травму в матче за Барселону. Поединок против сборной Молдовы французы проведут 22 марта на выезде, а с командой Исландии сыграют дома 25 марта.