Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно идеи ФИФА о проведении Мундиаля раз в 2 года.

"Если честно, я, как бывший футболист, когда впервые услышал об идее проведения чемпионата мира раз в два года, сразу подумал, что возможность игры на чемпионате мира каждые два года делает его обыденнее.

УЕФА официально отреагировал на предложение проводить чемпионат мира каждые два года

Это лучшее выражение, которое пришло мне на ум в этой ситуации. Кроме того, все должны учитывать интересы друг друга. Если большинство будет за проведение, эту реформу должны принять", – приводит слова Дешама Stadiumastro.

Напомним, недавно ФИФА выступила с инициативой реформирования чемпионата мира, предложив проводить турнир каждые два года.

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