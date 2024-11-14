Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с игроком, который будет капитаном во время матча пятого тура Лиги наций против Израиля.

Наставник "Les Bleus" не вызвал Килиана Мбаппе на матчи национальной команды в ноябре. Отсутствие нападающего Реала заставило Дидье Дешама выбрать нового капитана на ближайшие игры.

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"Канте будет капитан, да. У него есть опыт. Н'Голо не из тех, кто много говорит. Но он всегда был лидером, движущей силой. Его статус признают в команде. Он был лидером на протяжении многих лет. Но, зная его, это не изменит того, кем он является", – цитирует Дешама Lequipe.

Выбор наставника "синих" удивил, поскольку в мире Канте известен, как скромный, застенчивый игрок. Напомним, Франция сыграет с Израилем 14 ноября, а уже через три дня команда Дешама будет противостоять Италии.

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