Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

"Казахстан – команда, которой нечего терять. Франция должна, несмотря на все объективные трудности, показать свой лучший футбол.

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Знаю, что казахи планируют играть с тремя центральными защитниками. Исходя из этого мы будем выбирать тактику на матч", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом туре отбора к ЧМ-2022 украинцы на выезде расписали ничью (1:1) с действующим чемпионом мира. Матч Казахстан – Франция состоится 28 марта, начало в 16:00.

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