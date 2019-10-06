Дешам нашел замену травмированному Льорису на матчи против Исландии и Турции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оперативно вызвал замену Уго Льорису, который неудачно приземлился в матче 8 тура АПЛ против Брайтона (0:3).

Уго Льорис получил тяжелую травму в матче 8 тура АПЛ против Брайтона (0:3) при попытке поймать мяч. Голкипер не справился и упал, после чего его вынесли на носилках.

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Таким образом, главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму пришлось искать резервный вариант. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, в национальную команду вызван вратарь Лилля Майк Меньян.

Вместе со своей командой Меньян завоевал "серебро" Лиги 1 в сезоне 2018/19, а сейчас команда неудачно выступает в Лиге чемпионов, в двух стартовых турах уступив Аяксу (0:3) и Челси (1:2).

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